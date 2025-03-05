Российские войска ударили ракетой по отелю в Кривом Роге: 2 погибших и 28 раненых
Вечером 5 марта российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, повреждена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак, ГСЧС
Прямая речь: "Ракетная атака на Кривой Рог. Произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем".
Детали: Впоследствии Лысак сообщил, что известно о двух пострадавших: это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина.
Оба в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
В 22:47 стало известно, что в результате атаки есть погибший 53-летний мужчина. Пострадавших трое, все госпитализированы.
Обновлено: Впоследствии в ГСЧС уточнили, что российская ракета попала в пятиэтажный отель, вызвав пожар. Спасены 14 человек.
В здании разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди.
По состоянию на 23:20 в ГСЧС сообщили о двух погибших, 7 пострадавших.
Продолжается спасательная операция, людей эвакуируют с 3 и 4 этажей.
Позже глава ОВА сообщил, что пострадавших в Кривом Роге уже 14. Половина в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести.
Обновлено в 00:38: Лысак сообщил, что раненых уже 28. Среди них – один ребенок.