В Харькове военнослужащие ТЦК повредили машину водителя и открыли огонь: полиция устанавливает обстоятельства

Вечером 5 марта в сети появилась информация о том, что военнослужащие ТЦК избили машину водителя и стреляли, когда он пытался убежать. Полиция сообщает, что выясняет все обстоятельства происшествия.

Источник: видео из соцсетей, полиция Харьковской области

Детали: В сети 5 марта появилось видео с поврежденными окнами в авто. Автор утверждает, что военные ТЦК побили стекла в машине ее брата, а также открыли по нему огонь, когда пытались догнать.

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У Харкові військовослужбовці ТЦК пошкодили автівку водія та відкрили вогонь: поліція встановлює обставини pic.twitter.com/onZYGO7E0z — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2025

В полиции объяснили, что вместе с военными ТЦК пытались проверить у него документы, впрочем он не реагировал.

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Дословно полиция: "Патрульные полицейские, которые находились в составе совместного наряда с ТЦК по оповещению, обнаружили нарушение ПДД водителем авто Daewoo Lanos. Чтобы составить админматериалы, они остановили авто. В дальнейшем на требование полиции проверить документы для составления админматериалов и на требование военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы, он не реагировал и пытался убежать".

Детали: По данным правоохранителей, во время преследования нарушителя один из военнослужащих ТЦК и СП совершил несколько выстрелов из травматического оружия. Никто не пострадал. Кроме того, полицейские устанавливают детали и обстоятельства повреждения автомобиля Daewoo Lanos.

Дословно полиция: "По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".