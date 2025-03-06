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США прекратили передавать Украине все разведданные, в частности о пусках ракет и дронов – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 6 марта 2025, 02:29
США прекратили передавать Украине все разведданные, в частности о пусках ракет и дронов – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.

Источник: The Wall Street Journal, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на свои источники

Детали: Кэррол пишет, что около 14 часов по Киеву США обрезали "главный источник информации для воздушных тревог". 

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"Перед тем под это попали данные, важные для применения HIMARS. Также Украина не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", – приводит Кэррол слова своего анонимного собеседника.

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц подтвердили паузу в поддержке разведданными, однако оба предположили, что пауза может быть непродолжительной, если Украина быстро вернется за стол переговоров.

WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что приостановка обмена разведданными касается не только целеуказания для ударов по российским войскам, но и данных по предупреждениям о возможных пусках Россией беспилотников и ракет по территории Украины. 

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк отметил, что "все, что поступало от Министерства обороны, прекратилось". 

"В основном это касается обмена снимками. Это не критично, потому что европейские компании имеют собственные спутники, но не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения, что важно", – подчеркнул Кондратюк.

Дословно: "ЦРУ имеет значительное присутствие в Украине.

Офицеры ЦРУ были направлены на украинские базы, где они анализируют списки потенциальных российских целей, по которым украинцы готовятся нанести удар. Они сравнивают данные украинской разведки с информацией, полученной от США, чтобы обеспечить ее точность и достоверность.

ЦРУ помогло Украине построить по меньшей мере три секретные базы сбора разведывательных данных. Эти базы позволяют украинцам перехватывать российские сообщения и уменьшают зависимость Украины от США".

Детали: Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил WSJ, что "первоначальный план заключался в том, чтобы приостановить обмен военными и разведывательными данными на неделю или две с целью давления на Зеленского".

Предыстория: 

  • Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона. Позже в среду об этом написало и издание Financial Times.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

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