США прекратили передавать Украине все разведданные, в частности о пусках ракет и дронов – СМИ

США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.

Источник: The Wall Street Journal, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на свои источники

Детали: Кэррол пишет, что около 14 часов по Киеву США обрезали "главный источник информации для воздушных тревог".

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"Перед тем под это попали данные, важные для применения HIMARS. Также Украина не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", – приводит Кэррол слова своего анонимного собеседника.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians” — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 5, 2025

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц подтвердили паузу в поддержке разведданными, однако оба предположили, что пауза может быть непродолжительной, если Украина быстро вернется за стол переговоров.

WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что приостановка обмена разведданными касается не только целеуказания для ударов по российским войскам, но и данных по предупреждениям о возможных пусках Россией беспилотников и ракет по территории Украины.

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк отметил, что "все, что поступало от Министерства обороны, прекратилось".

"В основном это касается обмена снимками. Это не критично, потому что европейские компании имеют собственные спутники, но не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения, что важно", – подчеркнул Кондратюк.

Дословно: "ЦРУ имеет значительное присутствие в Украине.

Офицеры ЦРУ были направлены на украинские базы, где они анализируют списки потенциальных российских целей, по которым украинцы готовятся нанести удар. Они сравнивают данные украинской разведки с информацией, полученной от США, чтобы обеспечить ее точность и достоверность.

ЦРУ помогло Украине построить по меньшей мере три секретные базы сбора разведывательных данных. Эти базы позволяют украинцам перехватывать российские сообщения и уменьшают зависимость Украины от США".

Детали: Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил WSJ, что "первоначальный план заключался в том, чтобы приостановить обмен военными и разведывательными данными на неделю или две с целью давления на Зеленского".

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