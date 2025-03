США прекратили передавать Украине все разведданные, в частности о пусках ракет и дронов – СМИ

США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, в частности данными о военных целях и предупреждениями о пусках российских ракет и дронов по территории Украины.

Источник: The Wall Street Journal, корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на свои источники

Детали: Кэррол пишет, что около 14 часов по Киеву США обрезали "главный источник информации для воздушных тревог".

"Перед тем под это попали данные, важные для применения HIMARS. Также Украина не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. "Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", – приводит Кэррол слова своего анонимного собеседника.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”