Остановка обмена разведданными может усилить российские авиаудары по Украине – ISW
Остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию, которая до сих пор испытывала серьезные ограничения из-за ударов украинских сил по военным объектам в тылу России. Это может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак.
Источник: ISW
Детали: Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что без доступа к разведданным США Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО. Российские самолеты смогут действовать более агрессивно, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по территории Украины.
"Кремль неоднократно настаивал на прекращении предоставления любой иностранной помощи Украине в рамках любого мирного соглашения", – говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что украинские удары по военным объектам на территории России существенно повлияли на боеспособность российских войск. В частности, уничтожение складов боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) уменьшило запасы ракет и снарядов, что ослабило возможности российской армии.
Дословно: "Российские войска ранее использовали свое превосходство в артиллерии и авиаударах для достижения тактических целей, уничтожая населенные пункты перед развертыванием пехоты для атаки на эту территорию.
Украинские удары по военным объектам в России также отодвинули операции российской авиации дальше от Украины в тыловые районы России, мешая наносить удары авиабомбами и ракетами по украинским передовым позициям из российского воздушного пространства".
Ключевые выводы ISW за 5 марта:
- Администрация Трампа приостановила обмен разведданными с Украиной, что является одним из многих требований Кремля к США, Украине и другим сторонникам Украины.
- Приостановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной повредит способности Украины защитить себя от постоянных российских атак на военные и гражданские объекты.
- Приостановление обмена разведывательной информацией между США и Украиной также позволит российским войскам усилить свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и рост оборонно-промышленной базы Украины.
- Администрация Трампа оказывает значительное давление на Украину, лидеры которой продолжают предлагать уступки и публично декларировать свою заинтересованность в достижении длительного прекращения войны. Такая политика администрации Трампа подрывает рычаги влияния, необходимые Соединенным Штатам для того, чтобы заставить правителя России Владимира Путина принять любое мирное соглашение, которое отвечает интересам США, Украины и Европы.
- Кремлевские чиновники объявили о своем намерении воспользоваться приостановкой военной помощи и обмена разведданными со стороны США для получения дополнительных преимуществ на поле боя.
- Российские чиновники продолжают возлагать вину за отсутствие содержательных мирных переговоров на президента Украины Владимира Зеленского, а не на правителя России Владимира Путина.
- Кремлевские чиновники продолжают использовать бизнес-стимулы, чтобы выдвигать новые требования к США и подталкивать Соединенные Штаты к де-факто признанию аннексии Россией украинской территории.
- Украинские войска продвинулись вперед вблизи Торецка и Покровска.
- По сообщениям, более 50 тысяч российских военнослужащих покинули свои части и находятся в самоволке с февраля 2022 года до середины декабря 2024 года.