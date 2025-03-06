Участие в саммите, встречи с генсеком НАТО и премьером Бельгии – детали визита Зеленского в Брюссель

Президент Владимир Зеленский 6 марта примет участие во внеочередном саммите лидеров ЕС в Брюсселе и проведет ряд встреч, в частности, с премьер-министром Бельгии, президентом Еврокомиссии и генсеком НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова

Детали: Визит Зеленского в Брюссель начнется со встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером. После этого запланированы заявления для СМИ.

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Около 12:00 Зеленский переместится в здание, где проходят встречи Евросовета, и встретится с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

После этого Зеленский примет участие во внеочередном заседании лидеров Евросоюза.

После саммита запланированы встречи президента Украины с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером, аудиенция с королем Бельгии Филиппом и встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

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