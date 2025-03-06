Оккупанты попали по энергообъекту в Одесской области, пострадали 2 человека – ОВА

Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг снова массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Также есть попадание в энергетический объект".

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Детали: По словам Кипера, кроме того, разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – подытожил глава ОВА.