Оккупанты попали по энергообъекту в Одесской области, пострадали 2 человека – ОВА
Четверг, 6 марта 2025, 09:01
Ночью 6 марта российские военные атаковали Одесский район – попали в энергетический объект, повредили жилой дом, админздание и ранили 2 человек.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью враг снова массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Также есть попадание в энергетический объект".
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Детали: По словам Кипера, кроме того, разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания.
"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – подытожил глава ОВА.