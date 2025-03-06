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Россияне атаковали Украину "Искандерами" и БПЛА: 68 дронов удалось сбить

Ирина БалачукЧетверг, 6 марта 2025, 09:16
Россияне атаковали Украину Искандерами и БПЛА: 68 дронов удалось сбить
Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 5 марта российские военные атаковали Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами; 68 дронов удалось сбить, еще 43 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 68-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. 43 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Воздушные силы отмечают, что баллистические ракеты оккупанты выпустили из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма, а дроны запускали с направлений российских городов Орел, Курск, Шаталово, Брянск и с мыса Чауда (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

беспилотникиПВОВоздушные силы ВСУ
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