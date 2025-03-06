Франция предложила Украине делиться своими разведданными

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в четверг в интервью радиостанции France Inter, что Франция предлагает Украине разведывательные данные после того, как Вашингтон заявил, что приостанавливает обмен разведданными с Киевом, пытаясь усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы используем, чтобы помочь украинцам".

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Детали: Говоря об обмене с США разведданными с Украиной., он отметил, что "это было приостановлено со вчерашнего дня".

"Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с Соединенными Штатами, это более сложно", – отметил Лекорню.

Лекорню также сказал, что запас ядерного оружия Франции, разработанный в начале холодной войны и предназначенный для того, чтобы быть независимым от тогдашних доминирующих сил – Вашингтона и Москвы, является достаточным.

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