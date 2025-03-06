Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Франция предложила Украине делиться своими разведданными

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 6 марта 2025, 11:16
Франция предложила Украине делиться своими разведданными
Себастьен Лекорню. иллюстративное фото из Википедии

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил в четверг в интервью радиостанции France Inter, что Франция предлагает Украине разведывательные данные после того, как Вашингтон заявил, что приостанавливает обмен разведданными с Киевом, пытаясь усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы используем, чтобы помочь украинцам".

Реклама:

Детали: Говоря об обмене с США разведданными с Украиной., он отметил, что "это было приостановлено со вчерашнего дня".

"Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с Соединенными Штатами, это более сложно", – отметил Лекорню.

Лекорню также сказал, что запас ядерного оружия Франции, разработанный в начале холодной войны и предназначенный для того, чтобы быть независимым от тогдашних доминирующих сил – Вашингтона и Москвы, является достаточным.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • Франция открыта для обсуждения расширения защиты, которую предоставляет ее ядерный арсенал европейским партнерам перед лицом угрозы со стороны России, заявил в среду президент Эмманюэль Макрон.
  • Он выступал накануне саммита европейских лидеров, который, как ожидается, будет посвящен вопросам Украины и обороны.

ФранцияУкраинаразведкароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия запустила крылатые ракеты из Черного моря – ПС
В России взлетела группа бомбардировщиков Ту-95 – ВС
Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь "значительного прогресса с Украиной и Россией"
Лидеры ЕС поддержали новый оборонный план по масштабным оборонным инвестициям
Суд разрешил выйти под залог одиозному соратнику Сальдо, обвиняемому в сотрудничестве с россиянами – СМИ
Норвегия решила увеличить помощь Украине в этом году почти до $8 млрд
Все новости...
Франция
Макрон подтвердил готовность защищать европейских союзников ядерным оружием
Reuters: Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом за несколько дней
Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы
Последние новости
03:06
Россия запустила крылатые ракеты из Черного моря – ПС
02:38
ЕС выделит дополнительные 15 млрд евро на помощь Украине – президент Евросовета
02:19
Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций
01:50
Президент Евросовета: Лучшей гарантией безопасности для Украины являются сами украинцы
01:36
В документе Евросовета по Украине есть упоминание о транзите газа в Словакию
01:20
Враг продвинулся на Харьковщине и в Курской области РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календарь сезона 2025 года
00:56
В России взлетела группа бомбардировщиков Ту-95 – ВС
00:41
Зеленский обсудил с генсеком НАТО план гарантий безопасности для Украины
00:14
ЕС: Мир для Украины должен базироваться на уважении к ее территориальной целостности
Все новости...
Реклама:
Реклама: