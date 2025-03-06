Лавров о готовности Макрона защищать союзников ядерным оружием: Это угроза для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "ядерная риторика" президента Франции Эмманюэля Макрона является угрозой для России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генштабов европейских стран и Великобритании, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России – это, конечно же, угроза".

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Детали: Он напомнил, что Макрон "периодически заявляет, что он позвонит Путину, обязательно поговорит с ним" и добавил, что "такие возможности есть, никто не запрещает, наоборот, президент (глава РФ Владимир Путин – ред.) постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами".

В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Макрона очень конфронтационными и добавил, что из-за ядерной риторики французского лидера складывается ощущение, что Париж стремится к продолжению войны.

"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и тому подобное. Это уже такая ядерная риторика, это претензия на ядерное лидерство в Европе. То есть это очень и очень конфронтационно", – сказал Песков.

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Предыстория:

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне подтвердил, что готов говорить о возможности защиты "ядерным зонтиком" Франции других европейских союзников.

Макрон также объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

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