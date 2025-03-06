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СМИ: Турция заявила о готовности отправить войска в Украину "в случае необходимости"

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 6 марта 2025, 13:33
СМИ: Турция заявила о готовности отправить войска в Украину в случае необходимости
Иллюстративное фото: Getty Images

Министерство обороны Турции заявило, что страна готова направить свои войска в Украину "в случае необходимости" для обеспечения мира

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: "Вопрос участия в миссии... будет оцениваться со всеми заинтересованными сторонами, если это будет признано необходимым для установления региональной стабильности и мира", – говорится в заявлении.

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"После последних событий невозможно обеспечить европейскую безопасность без нашей страны", – настаивает Минобороны Турции.

"Как член НАТО и ОБСЕ, Турция является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности с ее развитой оборонной промышленностью, важной ролью в урегулировании региональных кризисов и мощной армией", – подчеркивает далее Анкара.

Напомним:

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  • Ранее СМИ уже писали, что Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".
  • Тогда источники говорили, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.
  • Стоит отметить, что глава МИД Турции Хакан Фидан был одним из участников оборонного саммита в Лондоне 2 марта.

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Турция
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