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Туск: Европа готова взять ответственность за безопасность и победить РФ в гонке вооружений

Иванна Костина, Степан ГафткоЧетверг, 6 марта 2025, 14:13
Туск: Европа готова взять ответственность за безопасность и победить РФ в гонке вооружений
Фото c Facebook Donald Tusk

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа настроена решительно и готова взять на себя ответственность за собственную безопасность. Он уверен, что Европейский Союз способен победить в гонке вооружений, которую навязывает Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Туска по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе

Прямая речь: "Но сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов (укрепить оборону – ред.)".

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Детали: Туск отметил, что настоящее может стать переломным моментом для Европы в укреплении обороны, развития оружейной промышленности и ответа на вызов, который навязала Россия. Он напомнил, что об усилении европейской обороны говорили уже давно.

Туск считает, что война в Украине, изменение подходов администрации США к Европе и, прежде всего, гонка вооружений, развязанная Россией, создают для Европы новые вызовы.

"Европа должна ответить на этот вызов и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский Союз проиграл подобную гонку тридцать лет назад", – подчеркнул премьер Польши.

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 По его словам, это позволит избежать конфликта более широкого масштаба.

"Европа сегодня готова к старту по безопасности, готова быстрее, мудрее, эффективнее вооружаться, чем Россия", – отметил Туск.

"Сегодня нет поводов быть слишком оптимистичными. Но я убежден, что это поворотный момент, когда Европа поняла, какая ответственность лежит на ней", – добавил он.

Напомним:

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ЕвропаПольша
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