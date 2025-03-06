Администрация Трампа планирует лишить правового статуса 240 тысяч украинцев – Reuters

Reuters узнало, что администрация президента США Дональда Трампа может отменить временный правовой статус для более 1,8 миллиона мигрантов, в том числе 240 000 украинских беженцев, бежавших от войны России против Украины. Их могут депортировать.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа и три неназванных источника.

Детали: По словам источников издания, власти США могут прибегнуть к этому шагу уже в апреле.

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Администрация также планирует отменить вид на жительство в США для примерно 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев уже в этом месяце, сообщили чиновник Трампа и один из источников.

Мигранты, которые потеряют свой официальный статус, могут столкнуться с быстрой процедурой депортации, независимо от продолжительности их легального пребывания в США, согласно внутреннему электронному письму Миграционной и таможенной службы США (ICE), с которым ознакомилось Reuters.

В то же время источники издания отмечают, что это решение не связано с конфликтом Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а является частью более широкого плана администрации Трампа. Его цель - лишить правового статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которые получили разрешение на въезд в США по временным гуманитарным программам, запущенным администрацией Байдена.

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Исполнительный указ Трампа, изданный 20 января, требует от Департамента внутренней безопасности США (DHS) прекратить все подобные программы.

Пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не делает никаких официальных объявлений. Белый дом и посольство Украины также не предоставили комментариев.

Напомним:

Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

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