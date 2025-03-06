Норвегия решила увеличить помощь Украине в этом году почти до $8 млрд

Норвежский парламент принял решение увеличить помощь Украине на $4,6 миллиарда до $7,8 миллиарда в 2025 году.

Источник: об этом было объявлено после встречи лидеров парламентских фракций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Как заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре, решение об увеличении поддержки Украины было принято, "потому что в этом есть потребность".

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"Это весомый вклад в мир и стабильность в Европе", – добавил он.

Сейчас на поддержку до 2025 года выделено 35 миллиардов норвежских крон ($3,2 миллиарда).

"В Стортинге есть межпартийная договоренность о значительном увеличении поддержки Украины...Норвежская поддержка поможет Украине противостоять России, а также в помощи над мирным планом, над которым работают европейские страны", – сказал Стьоре.

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Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что эта поддержка "будет иметь большое значение в оборонной борьбе Украины".

Ранее в четверг Стьоре выступил в парламенте с докладом о ситуации в Украине.

Он затронул вопросы прямой поддержки Украины, а также отношений с новой администрацией США в то время, как Норвегия работает над укреплением собственной обороны.

Стьоре назвал сигналы США о прекращении военной и разведывательной поддержки Украины "очень печальными" и удручающими".

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

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