Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Норвегия решила увеличить помощь Украине в этом году почти до $8 млрд

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 19:04
Норвегия решила увеличить помощь Украине в этом году почти до $8 млрд
фото: Getty Images

Норвежский парламент принял решение увеличить помощь Украине на $4,6 миллиарда до $7,8 миллиарда в 2025 году.

Источник: об этом было объявлено после встречи лидеров парламентских фракций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Как заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре, решение об увеличении поддержки Украины было принято, "потому что в этом есть потребность".

Реклама:

"Это весомый вклад в мир и стабильность в Европе", – добавил он.

Сейчас на поддержку до 2025 года выделено 35 миллиардов норвежских крон ($3,2 миллиарда).

"В Стортинге есть межпартийная договоренность о значительном увеличении поддержки Украины...Норвежская поддержка поможет Украине противостоять России, а также в помощи над мирным планом, над которым работают европейские страны", – сказал Стьоре.

РЕКЛАМА:

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что эта поддержка "будет иметь большое значение в оборонной борьбе Украины".

Ранее в четверг Стьоре выступил в парламенте с докладом о ситуации в Украине.

Он затронул вопросы прямой поддержки Украины, а также отношений с новой администрацией США в то время, как Норвегия работает над укреплением собственной обороны.

Стьоре назвал сигналы США о прекращении военной и разведывательной поддержки Украины "очень печальными" и удручающими".

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

Также читайте подробнее о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно.

НорвегияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
Зеленский заявил, что работа с командой Трампа достигла пика интенсивности
Президент США объяснил: Остановил военную помощь, потому что Украина "не хочет урегулирования"
Трамп заявил, что ему легче иметь дело с РФ, чем с Украиной
В Германии дали пожизненное россиянину за убийство двух украинских военных
Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня
Все новости...
Норвегия
Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины
Премьер Норвегии: обвинения Трампа "глубоко необоснованны"
"Сижу в колготках и смотрю, как по ним течет кровь". Как Оксана Баюл принесла Украине первое золото Олимпийских игр
Последние новости
21:56
фото, видеоВ Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций
21:51
легкая атлетикаПогорилко установил рекорд Украины в беге на 400 метров, но не сумел преодолеть квалификацию Евро-2025
21:41
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
21:22
скелетонВ шаге от медали: Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионатах мира
21:13
5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области
21:06
В Словакии прошли новые протесты против пророссийской политики Фицо
20:59
Бразилия отменит импортные пошлины на продукты питания в надежде на сдерживание цен
20:38
Трамп хочет сначала "урегулировать войну" и только потом говорить о гарантиях безопасности
20:32
Как снизить высокий пульс: 8 советов от врача
20:32
"Кошмарный сценарий": в аэропортах Германии готовятся к масштабной забастовке
Все новости...
Реклама:
Реклама: