США и Украина встретятся на переговоры в Саудовской Аравии – журналистка

Представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии. В частности, от Киева приедет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

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"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих.

Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что идея вернуться к "Стамбульским соглашениям", высказанная спецпосланником Трампа Уиткоффом, не является позицией администрации Трампа, и нужно разработать новый документ.

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Келлог также заявил, что подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.