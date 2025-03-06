США и Украина встретятся на переговоры в Саудовской Аравии – журналистка
Представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии. В частности, от Киева приедет глава Офиса президента Андрей Ермак.
Источник: ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих.
Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.
Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что идея вернуться к "Стамбульским соглашениям", высказанная спецпосланником Трампа Уиткоффом, не является позицией администрации Трампа, и нужно разработать новый документ.
Келлог также заявил, что подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.