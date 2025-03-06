Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

США и Украина встретятся на переговоры в Саудовской Аравии – журналистка

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 19:22
США и Украина встретятся на переговоры в Саудовской Аравии – журналистка
фото: kolderal

Представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе встретятся с украинской делегацией в Саудовской Аравии. В частности, от Киева приедет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным журналистки, в Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Реклама:

"Во вторник Рубио, Виткофф, Волц направляются в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком", – написала Хайнрих.

Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, после которой США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что идея вернуться к "Стамбульским соглашениям", высказанная спецпосланником Трампа Уиткоффом, не является позицией администрации Трампа, и нужно разработать новый документ.

РЕКЛАМА:

Келлог также заявил, что подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.

СШАУкраинапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
Зеленский заявил, что работа с командой Трампа достигла пика интенсивности
Президент США объяснил: Остановил военную помощь, потому что Украина "не хочет урегулирования"
Трамп заявил, что ему легче иметь дело с РФ, чем с Украиной
В Германии дали пожизненное россиянину за убийство двух украинских военных
Трамп заявил, что может ввести решительные санкции против России, пока не будет прекращения огня
Все новости...
США
Вэнс занимает более жесткую позицию, чем Трамп, в переговорах о недрах с Украиной – Bloomberg
Maxar закрыл Украине доступ к своим спутниковым снимкам – Милитарный
Макрон ответил Трампу: Франция преданный союзник, европейцы были с вами в Афганистане
Последние новости
21:56
фото, видеоВ Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций
21:51
легкая атлетикаПогорилко установил рекорд Украины в беге на 400 метров, но не сумел преодолеть квалификацию Евро-2025
21:41
NYT: В Белом доме была "горячая" встреча с участием Рубио, Маска и Трампа
21:22
скелетонВ шаге от медали: Гераскевич показал лучший результат в истории Украины на чемпионатах мира
21:13
5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области
21:06
В Словакии прошли новые протесты против пророссийской политики Фицо
20:59
Бразилия отменит импортные пошлины на продукты питания в надежде на сдерживание цен
20:38
Трамп хочет сначала "урегулировать войну" и только потом говорить о гарантиях безопасности
20:32
Как снизить высокий пульс: 8 советов от врача
20:32
"Кошмарный сценарий": в аэропортах Германии готовятся к масштабной забастовке
Все новости...
Реклама:
Реклама: