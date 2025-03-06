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Трамп соглашением о недрах толкает Украину к прекращению огня – СМИ

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 6 марта 2025, 19:53
Трамп соглашением о недрах толкает Украину к прекращению огня – СМИ
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы условием подписания соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине было согласие Киева как можно быстрее прекратить огонь в войне с Россией, которая полномасштабно напала три года назад.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Согласно публикации, Вашингтон дал понять европейским чиновникам, что Трамп готов завершить работу над соглашением о природных ресурсах при условии, что украинский президент Владимир Зеленский согласится на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой, говорят источники.

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Эти дополнительные условия являются основной причиной того, что соглашение об экономическом сотрудничестве до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского, свидетельствующие об их готовности подписать соглашение, отметили источники агентства на условиях анонимности.

Некоторые собеседники сказали, что в ближайшие дни может произойти движение по соглашению. Другие чиновники предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп известен тем, что может изменить свое мнение.

Несколько представителей администрации Трампа заявили в последние дни, что соглашение по критически важным минералам является важным компонентом и шагом на пути к плану президента США по миру в Украине.

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Нет никаких признаков того, что лидер России Владимир Путин готов согласиться на прекращение своего вторжения, а также того, что США подталкивают Москву к компромиссам, в отличие от требований, выдвинутых Зеленскому.

Любое перемирие потребует согласия на прекращение боевых действий как со стороны России, так и со стороны Украины.

В последние дни США оказывали сильное давление на Зеленского, приостановив всю военную помощь и предоставление разведданных, что, по словам европейских чиновников, имело целью убедить украинского лидера стать на путь, который соответствует целям Трампа.

Советник по вопросам национальной безопасности США Майк Волтц заявил в эфире Fox News, что если стороны смогут "продвинуться к этим переговорам и, по сути, вынести на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно посмотрит на возможность отмены этой паузы (по предоставлению помощи)".

Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники ведут переговоры с Россией, сказал один из собеседников агентства, хотя непонятно, оказывается ли какое-то давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров.

Несколько европейских чиновников заявили, что их оценка заключается в том, что конечная цель Путина – захват Украины – не изменилась, и российскому лидеру нельзя доверять. Война закончится, только если Путин остановит вторжение, считают они.

По данным корреспондента Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих, представители администрации Дональда Трампа на следующей неделе посетят Саудовскую Аравию для встречи с украинской делегацией, которая будет включать главу ОПУ Андрея Ермака.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, подход Дональда Трампа к российско-украинской войне предусматривает перезагрузку отношений с Россией.

СШАТрампУкраинаперемирие
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