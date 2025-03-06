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Посланник Трампа подтвердил встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 21:11
Посланник Трампа подтвердил встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии
Стив Уиткофф, фото AFP via Getty Images

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.

Источник: заявление Уиткоффа приводит Sky News, пишет "Европейская правда"

Детали: Уиткофф, который официально занимается Ближним Востоком, но уже участвовал в переговорах с россиянами, сказал, что встреча с Украиной готовится.

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Приветствовав сигнал Владимира Зеленского к Дональду Трампу, направленный после их катастрофической встречи в Белом доме на прошлой неделе, Уиткофф сказал, что это "положительный первый шаг".

Он также сказал, что сейчас готовится встреча в Эр-Рияде, но, потенциально, она может состояться в Джидде. "Город немного меняется, но это будет Саудовская Аравия", – добавил он.

По его словам, Вашингтон пытается согласовать рамки мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины.

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Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Издание Axios сообщило, что встреча состоится в среду, 12 марта.

ТрампСаудовская Аравияпереговоры
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