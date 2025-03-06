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Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь "значительного прогресса с Украиной и Россией"

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 марта 2025, 22:49
Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь значительного прогресса с Украиной и Россией
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме 

Детали: "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии", – сказал Трамп, отвечая на вопрос прессы.

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Продолжая говорить о ядерной угрозе, он сказал, что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия".

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего (ядерных боеголовок). Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей", – сказал президент США, добавив, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.

Напомним, в последние дни США приостановили военную помощь Украине, объясняя, что таким образом они склоняют Киев к мирному урегулированию. Ни о каких шагах давления США на Россию публично не сообщалось.

Министр финансов США Скот Бессент заявил в четверг, что США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине.

Между тем, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в четверг, что новый подход администрации Дональда Трампа в отношении РФ предусматривает необходимость перезагрузки отношений с РФ.

Трамппереговоры
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