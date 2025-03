Трамп заявил, что в последние дни удалось достичь "значительного прогресса с Украиной и Россией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни ему удалось достичь значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме

Детали: "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы замечательно свести этих двух вместе, чтобы нам не пришлось говорить так, о ядерном оружии", – сказал Трамп, отвечая на вопрос прессы.

Продолжая говорить о ядерной угрозе, он сказал, что "было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия".

"Я знаю, что Россия и мы имеем больше всего (ядерных боеголовок). Китай будет иметь такое же количество в течение 4-5 лет. Было бы замечательно, если бы мы все могли денуклеаризироваться, потому что мощность ядерного оружия является сумасшедшей", – сказал президент США, добавив, что хотел бы возобновить переговоры о денуклеаризации.

