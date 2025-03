Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете

Детали: Выступая перед журналистами, Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с правителем России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но отметил, что посетит эту страну после выполнения его требований.

По словам Трампа, его предыдущий визит в Саудовскую Аравию завершился заключением сделки на 450 миллиардов долларов. На этот раз он выдвинул новое требование – 1 триллион долларов инвестиций в течение четырех лет.

Прямая речь: "В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать".

