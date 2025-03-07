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Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций

Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 02:19
Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию в обмен на $1 трлн инвестиций
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете

Детали: Выступая перед журналистами, Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с правителем России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но отметил, что посетит эту страну после выполнения его требований.

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По словам Трампа, его предыдущий визит в Саудовскую Аравию завершился заключением сделки на 450 миллиардов долларов. На этот раз он выдвинул новое требование – 1 триллион долларов инвестиций в течение четырех лет.

Прямая речь: "В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать".

Детали: Трамп также отметил, что обычно первый зарубежный визит президента США происходит в Великобританию, однако он решил изменить эту традицию из-за финансовой выгоды, которую может принести поездка в Саудовскую Аравию.

СШАТрампСаудовская Аравия
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