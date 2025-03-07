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ЕС выделит дополнительные 15 млрд евро на помощь Украине – президент Евросовета

Татьяна Высоцкая, Иван ДьяконовПятница, 7 марта 2025, 02:38
ЕС выделит дополнительные 15 млрд евро на помощь Украине – президент Евросовета
Антониу Кошта. Фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после завершения саммита ЕС по безопасности заявил, что несколько государств-членов Европейского Союза объявили об обязательствах выделить до 15 млрд евро на дополнительную помощь Украине.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Кошта подчеркнул, что государства ЕС могут немедленно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства, и новые обязательства составляют уже около 15 млрд евро.

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"С 2022 года мы уже предоставили более 135 миллиардов евро на поддержку Украины. Наша поддержка является непоколебимой. Если война продолжится, в любом будущем, в мирных переговорах, в восстановлении, во вступлении в Европейский Союз", – заявил Кошта.

Он добавил, что сейчас члены ЕС взяли на себя обязательства увеличить поддержку Украины. 

"Государства-члены могут немедленно увеличить свою поддержку благодаря увеличенному фискальному пространству. Несколько государств-членов уже объявили о своих обязательствах выделить до 15 миллиардов евро", – сообщил президент Евросовета.

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По его словам, Европейский совет также "поручил Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение насущных военных и оборонных потребностей Украины". 

"В то же время мы готовимся поддержать Украину, когда она решит начать переговоры, чтобы помочь ей достичь положительного результата. Это означает справедливый и длительный мир", – сказал Кошта.

Предыстория:

Европейский совет 6 марта призвал Совет ЕС ускорить работу над инициативой высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам Каи Каллас по утверждению нового многомиллиардного пакета военной помощи Украине от Евросоюза.

помощь УкраинеЕС
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