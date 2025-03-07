Трамп подписал указ о создании стратегического резерва Bitcoin
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва Bitcoin, который будет формироваться из конфискованных государством цифровых активов.
Источник: "крипто-царь" Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс в соцсети X, агенство Reuters, указ Трампа
Детали: Сообщается, что резерв будет сформирован из биткоинов, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов.
По словам Сакса, правительство США владеет примерно 200 тысячами биткоинов, хотя признает, что полного аудита этих активов никогда не проводилось.
"США не будут продавать ни одного биткоина, положенного в резервный фонд. Это как цифровой Форт Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", – отметил Сакс.
Кроме этого, министры финансов и торговли получили поручение разработать нейтральные для бюджета стратегии приобретения дополнительных объемов биткоинов. "Важным условием является то, что эти меры не должны создавать дополнительных расходов для налогоплательщиков", – подчеркнул Сакс.
Прямая речь: "Указ также предусматривает создание отдельного Фонда цифровых активов США, который будет состоять из других цифровых активов, конфискованных в рамках уголовного или гражданского судопроизводства. В то же время правительство не будет покупать дополнительные криптоактивы для этого фонда – он будет пополняться исключительно за счет конфискованных активов".
Детали: Поддержка президентом криптоиндустрии вызвала беспокойство относительно конфликта интересов, пишет Reuters. Семья Трампа выпустила мемкоин $TRUMP, а президент имеет долю в криптовалютной платформе World Liberty Financial.
Предыстория:
- 2 марта президент США Дональд Трамп объявил о создании "Стратегического крипторезерва США", назвав Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA) ключевыми активами, которые будут в него включены.
- Крипторынок мгновенно отреагировал на заявления Трампа. Биткоин взлетел до 95 тысяч долл, Ethereum – до 2 443 долл (+13%), а XRP вырос на 25%, до 2,79 долл.
- Главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке – искусственного завышения цены на активы и вывода прибыли (Pump and Dump).