Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва Bitcoin, который будет формироваться из конфискованных государством цифровых активов.

Источник: "крипто-царь" Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс в соцсети X, агенство Reuters, указ Трампа

Детали: Сообщается, что резерв будет сформирован из биткоинов, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов.

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По словам Сакса, правительство США владеет примерно 200 тысячами биткоинов, хотя признает, что полного аудита этих активов никогда не проводилось.

"США не будут продавать ни одного биткоина, положенного в резервный фонд. Это как цифровой Форт Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", – отметил Сакс.

Кроме этого, министры финансов и торговли получили поручение разработать нейтральные для бюджета стратегии приобретения дополнительных объемов биткоинов. "Важным условием является то, что эти меры не должны создавать дополнительных расходов для налогоплательщиков", – подчеркнул Сакс.

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Прямая речь: "Указ также предусматривает создание отдельного Фонда цифровых активов США, который будет состоять из других цифровых активов, конфискованных в рамках уголовного или гражданского судопроизводства. В то же время правительство не будет покупать дополнительные криптоактивы для этого фонда – он будет пополняться исключительно за счет конфискованных активов".

Детали: Поддержка президентом криптоиндустрии вызвала беспокойство относительно конфликта интересов, пишет Reuters. Семья Трампа выпустила мемкоин $TRUMP, а президент имеет долю в криптовалютной платформе World Liberty Financial.

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