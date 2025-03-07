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Трамп подписал указ о создании стратегического резерва Bitcoin

Пятница, 7 марта 2025, 04:27
Трамп подписал указ о создании стратегического резерва Bitcoin
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва Bitcoin, который будет формироваться из конфискованных государством цифровых активов.

Источник: "крипто-царь" Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс в соцсети X, агенство Reuters, указ Трампа

Детали: Сообщается, что резерв будет сформирован из биткоинов, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов.

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По словам Сакса, правительство США владеет примерно 200 тысячами биткоинов, хотя признает, что полного аудита этих активов никогда не проводилось.

"США не будут продавать ни одного биткоина, положенного в резервный фонд. Это как цифровой Форт Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", – отметил Сакс.

Кроме этого, министры финансов и торговли получили поручение разработать нейтральные для бюджета стратегии приобретения дополнительных объемов биткоинов. "Важным условием является то, что эти меры не должны создавать дополнительных расходов для налогоплательщиков", – подчеркнул Сакс.

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Прямая речь: "Указ также предусматривает создание отдельного Фонда цифровых активов США, который будет состоять из других цифровых активов, конфискованных в рамках уголовного или гражданского судопроизводства. В то же время правительство не будет покупать дополнительные криптоактивы для этого фонда – он будет пополняться исключительно за счет конфискованных активов".

Детали: Поддержка президентом криптоиндустрии вызвала беспокойство относительно конфликта интересов, пишет Reuters. Семья Трампа выпустила мемкоин $TRUMP, а президент имеет долю в криптовалютной платформе World Liberty Financial.

Предыстория: 

  • 2 марта президент США Дональд Трамп объявил о создании "Стратегического крипторезерва США", назвав Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA) ключевыми активами, которые будут в него включены.
  • Крипторынок мгновенно отреагировал на заявления Трампа. Биткоин взлетел до 95 тысяч долл, Ethereum – до 2 443 долл (+13%), а XRP вырос на 25%, до 2,79 долл.
  • Главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке – искусственного завышения цены на активы и вывода прибыли (Pump and Dump).

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