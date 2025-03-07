Кремль отверг возможность компромисса и отказался говорить о прекращении огня – ISW

Россия отвергает возможность каких-либо уступок на будущих мирных переговорах по войне в Украине. В Кремле заявили, что не пойдут на компромиссы, отрицают возможность размещения миротворцев в Украине, и отвергли возможность прекращения огня путем переговоров.

Источник: ISW

Детали: Во время визита в московское отделение Фонда "Защитники Отечества" 6 марта правитель России Владимир Путин подчеркнул, что Россия "не уступит" и намерена достичь таких условий мира, которые обеспечат ей долгосрочные гарантии.

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Дословно: "Путин объявил 2025 год „Годом защитника Отечества", что свидетельствует о мобилизационных усилиях и поддержке войны против Украины.

Он также заявил, что РФ "не откажется" от "собственной" территории на будущих мирных переговорах, имея в виду незаконно аннексированные украинские земли".

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что Москва не будет рассматривать никаких инициатив по размещению европейских миротворческих сил в Украине. По его словам, такие действия будут приравнены к развертыванию сил НАТО, а значит, Россия будет считать их прямым участием Альянса в войне.

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Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что любые предложения, которые могут дать Украине "передышку" на фронте, для Кремля неприемлемы.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия будет настаивать на учете так называемых "первопричин" войны, среди которых он назвал прекращение расширения НАТО и гарантии безопасности для РФ. Он заявил, что президент США Дональд Трамп якобы понимает эти требования, тогда как европейские страны их игнорируют.

Он заявил, что любое мирное соглашение должно учитывать так называемые "первопричины" войны в Украине, в частности гарантии того, что НАТО прекратит расширяться, пытаясь "поглотить" Украину, и создавать угрозы для России.

Лавров утверждал, что президент Трамп "понимает" необходимость устранения этих "первопричин", тогда как европейские страны пытаются их игнорировать.

Дословно: "Российские официальные лица часто ссылаются на концепцию "первопричин", чтобы намекнуть на свои требования к НАТО отказаться от политики открытых дверей и обвинить Запад и Украину в решении Путина вторгнуться в Украину".

Ключевые выводы ISW за 6 марта: