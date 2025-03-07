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Ядерное сдерживание: Макрон хочет до середины года разведать возможности сотрудничества в Европе

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 09:50
Ядерное сдерживание: Макрон хочет до середины года разведать возможности сотрудничества в Европе
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он имеет целью до середины года выяснить, какие варианты сотрудничества возможны между странами Европы в вопросе ядерного сдерживания.

Источник: "Европейская правда" на Le Figaro

Прямая речь Макрона: "Мы начнем фазу, на которой наши технические специалисты будут взаимодействовать... Это будет и стратегический, и технический диалог, после чего будет взаимодействие на уровне глав государств и правительств, чтобы к середине года увидеть, может ли у нас появиться какое-то новое сотрудничество".

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Детали: Макрон отметил, что во время саммита многие лидеры в разговорах с ним интересовались этой темой. Интерес к такой дискуссии выразили как минимум лидеры  ЛитвыПольши и Дании.

Предыстория:

Читайте также текст стратегической речи французского президента: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона

МакронЕвропаядерное оружие
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