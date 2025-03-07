Орбан анонсировал опрос, поддерживают ли венгры членство Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет опрос среди венгров, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Орбана: "У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас".

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Прямая речь представителя венгерского правительства Балажа Орбана: "Впервые в Европе венгры имеют шанс решить, поддерживают ли они членство Украины в ЕС или нет".

Детали: Издание напоминает, что с 2010 года правительство Орбана провело более десятка так называемых национальных консультаций по различным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+.

Оно происходит путем рассылки писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответов, иногда просто ответить "да" или "нет".

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Вопросы часто сформулированы в упреждающей манере, и подавляющее большинство ответов, как сообщают венгерские СМИ, совпадают с позицией правительства. Именно поэтому оппозиция и гражданское общество считают этот механизм пропагандистским инструментом.

Например, во время национальных консультаций относительно миграционной политики ЕС в 2023 году венгров спросили, поддерживают ли они создание Брюсселем "гетто для мигрантов" в Венгрии. Тогда в опросе приняли участие менее 20% венгров, но 99% из них сказали "нет".

Также издание акцентирует, что результаты этих национальных консультаций не являются юридически обязательными, но они используются для укрепления позиций правительства Орбана по вопросам, вызывающим разногласия. На их основании Орбан может заявить, что определенную позицию поддерживают большинство избирателей.

Относительно Украины венгерское правительство уже проводило "консультации". Вопросы касались войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

С Украиной были связаны четыре вопроса, и все они были сформулированы манипулятивно. Тогда в венгерском правительстве заявили, что 98% венгров поддерживают его политику.

А перед этим венгерское правительство проводило консультации по антироссийским санкциям – тогда якобы против них высказались 97% венгров.