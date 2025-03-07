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Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 7 марта 2025, 11:41
Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Фото Getty Images

Прекращение президентом США Дональдом Трампом обмена разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева, заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Huffington Post

Прямая речь Бреннана: "Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт... когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации.

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Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени".

Детали: Он добавил, что считает действия Трампа скорее "тактикой давления и вымогательства".

"Европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США – все виды разведданных, которые опять же питают украинское правительство, военные, службы безопасности, разведывательные службы. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы", – пояснил Бреннон.

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Предыстория:

  • 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.
  • 5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.
  • Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

ТрампУкраинароссийско-украинская война
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