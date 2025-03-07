Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в шантаже Украины

Прекращение президентом США Дональдом Трампом обмена разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева, заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Huffington Post

Прямая речь Бреннана: "Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт... когда разведка США была остановлена с политической целью, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, выполнять пожелания администрации.

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Я думаю, что это может иметь катастрофические последствия на поле боя, если это останется в силе в течение длительного времени".

Детали: Он добавил, что считает действия Трампа скорее "тактикой давления и вымогательства".

"Европейцы не имеют возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляло разведывательное сообщество США – все виды разведданных, которые опять же питают украинское правительство, военные, службы безопасности, разведывательные службы. Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы", – пояснил Бреннон.

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