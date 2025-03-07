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СМИ узнали, что США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 7 марта 2025, 19:57
СМИ узнали, что США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными
фото: Getty Images

Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, а не атаковать российских оккупантов.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников из сферы обороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников телеканала, США не хотят, чтобы их считали такими, что активно помогают Украине наносить удары по России.

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Но США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя, добавили чиновники.

Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

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5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

СШАразведкаУкраинавойна
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