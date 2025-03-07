Зеленский заявил, что работа с командой Трампа достигла пика интенсивности

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас ведется "наиболее интенсивная за все время" работа с командой президента США Дональда Трампа.

Источник: Зеленский в вечернем обращении в пятницу, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что продолжается работа с партнерами, которые "хотят мира так же, как и мы, над соответствующими шагами".

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"На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее – безопасность как можно надежнее", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина настроена "максимально конструктивно" и поблагодарил всех, "кто нам помогает".

Ранее стало известно, что глава МИД Андрей Сибига обсудил с госсекретарем Марко Рубио предстоящие переговоры Украина-США в Саудовской Аравии.

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Переговоры Украины и США в Джидде на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, заявили в украинском МИД.