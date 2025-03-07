Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области

Татьяна ОлейникПятница, 7 марта 2025, 21:13
5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области
Фото - Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области в результате очередных российских атак пятеро гражданских погибли, еще девять получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "На село Иванополье вооруженные силы государства-агрессора сбросили две авиабомбы, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под завалами разрушенного дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения 89-летняя жительница.

Реклама:

Еще четверо мужчин 43, 57, 62 и 75 лет получили смертельные травмы в Покровске и селах Яблоновка и Константинополь".

Детали: Также в этих селах в результате авиационных и артиллерийских ударов по жилой застройке получили ранения пятеро местных – женщины в возрасте 47, 55, 63 и 80 лет и 76-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме того, в результате атаки врага на поселок Дробышево осколочные раны и контузии получили еще трое гражданских - 65-летний мужчина, его жена 58 лет и 75-летняя пенсионерка. Один горожанин 51 года травмирован в Доброполье.

РЕКЛАМА:

В результате российских ударов повреждены частные дома, автомобили, линия газопровода.

российско-украинская войнажертвыДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
российско-украинская война
"Был человеком большого сердца": на фронте погиб ветеринар и военный Захар Палий
Сумщина увеличила импорт электроэнергии в 2,5 раза из-за последствий вражеских атак
В МИД раскрыли главные темы переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: