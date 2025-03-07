5 человек погибли, еще 9 ранены из-за российских атак в Донецкой области

В Донецкой области в результате очередных российских атак пятеро гражданских погибли, еще девять получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "На село Иванополье вооруженные силы государства-агрессора сбросили две авиабомбы, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под завалами разрушенного дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения 89-летняя жительница.

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Еще четверо мужчин 43, 57, 62 и 75 лет получили смертельные травмы в Покровске и селах Яблоновка и Константинополь".

Детали: Также в этих селах в результате авиационных и артиллерийских ударов по жилой застройке получили ранения пятеро местных – женщины в возрасте 47, 55, 63 и 80 лет и 76-летний мужчина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме того, в результате атаки врага на поселок Дробышево осколочные раны и контузии получили еще трое гражданских - 65-летний мужчина, его жена 58 лет и 75-летняя пенсионерка. Один горожанин 51 года травмирован в Доброполье.

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В результате российских ударов повреждены частные дома, автомобили, линия газопровода.