В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Ленинградской области

Власти России заявили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области.

Источник: Русская служба ВВС, губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко

Прямая речь Дрозденко: "Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия".

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Детали: При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы", - сообщил губернатор.

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Его дроны уже атаковали год назад.