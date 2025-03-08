В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Ленинградской области
Суббота, 8 марта 2025, 06:44
Власти России заявили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области.
Источник: Русская служба ВВС, губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко
Прямая речь Дрозденко: "Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия".
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Детали: При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы", - сообщил губернатор.
КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.
Его дроны уже атаковали год назад.