Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Ленинградской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 8 марта 2025, 06:44
В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Ленинградской области
фото: astra

Власти России заявили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области.

Источник: Русская служба ВВС, губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко

Прямая речь Дрозденко: "Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия".

Реклама:

Детали: При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы", - сообщил губернатор.

КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") – нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши в Ленинградской области.

Его дроны уже атаковали год назад.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
Росcия
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще тысячу оккупантов
Зеленский: Атаки доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру
Трамп заявил, что ему легче иметь дело с РФ, чем с Украиной
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: