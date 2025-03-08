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Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 8 марта 2025, 13:22
Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ – источник
иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 8 марта дроны Главного управления разведки МОУ атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: По данным источника УП, в ночь на субботу группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России.

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По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и губернатор Ленинградской области.

По словам источника, "Киришнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

Прямая речь: "Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы".

беспилотникиГУРвойна
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