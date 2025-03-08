Зеленский назвал команду на встречу с США в Саудовской Аравии
По состоянию на 8 марта планируется, что на встречу с представителями США в Саудовскую Аравию от Украины поедут, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, еще три чиновника.
Источник: собеседники УП, приближенные к команде президента, глава государства Владимир Зеленский
Детали: Среди них - глава МИД Андрей Сибига, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и заместитель Ермака Павел Палиса.
Отмечается, что ключевая тема переговоров - соглашение о полезных ископаемых и налаживание отношений с американской стороной после последней встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая закончилась публичной ссорой.
Обновлено: Позже Зеленский подтвердил, что встретится с Наследным принцем в понедельник, а потом там останутся четверо представителей - Ермак, Сибига, глава МО Рустем Умеров и Палиса.
Прямая речь Зеленского: "С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой секунды этой войны.
На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно".
Предыстория:
- На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.
- Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.
- Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
- Издание Axios сообщило, что встреча состоится в среду, 12 марта.