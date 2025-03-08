Зеленский назвал команду на встречу с США в Саудовской Аравии

По состоянию на 8 марта планируется, что на встречу с представителями США в Саудовскую Аравию от Украины поедут, кроме главы Офиса президента Андрея Ермака, еще три чиновника.

Источник: собеседники УП, приближенные к команде президента, глава государства Владимир Зеленский

Детали: Среди них - глава МИД Андрей Сибига, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и заместитель Ермака Павел Палиса.

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Отмечается, что ключевая тема переговоров - соглашение о полезных ископаемых и налаживание отношений с американской стороной после последней встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая закончилась публичной ссорой.

Обновлено: Позже Зеленский подтвердил, что встретится с Наследным принцем в понедельник, а потом там останутся четверо представителей - Ермак, Сибига, глава МО Рустем Умеров и Палиса.

Прямая речь Зеленского: "С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру с первой секунды этой войны.

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На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно".

Предыстория: