Новые власти Сирии убили 340 гражданских за два дня - правозащитники
За дни более 300 гражданских лиц из меньшинства алавитов были убиты силами безопасности и их союзниками, поскольку власти столкнулись с боевиками, лояльными к бывшему правительству Башара Асада, сообщает сирийский мониторинговый центр.
Источник: AFP
Детали: Издание называет восстановление безопасности одной из самых сложных задач для новых сирийских властей, которые пришли к власти после того, как в декабре исламистские силы в результате наступления свергли Асада.
Теперь они сталкиваются с самыми жесткими атаками от членов алавитского меньшинства клана Асада и начали масштабную контроперацию в средиземноморском очаге этой этнической группы.
Сирийские правозащитники сообщили в субботу, что "340 гражданских алавитов были убиты в прибрежных районах Сирии и горах Латакии силами безопасности и союзными группами" с тех пор.
СМИ пишет, что их убили "во время казней", совершенных силовиками или проправительственными бойцами, которые "сопровождались грабежом домов и имущества".
Общее число жертв возросло до 553 человек, включая 93 членов сил безопасности нового правительства и 120 бойцов, которые поддерживали Асада.