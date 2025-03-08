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Новые власти Сирии убили 340 гражданских за два дня - правозащитники

Роман ПетренкоСуббота, 8 марта 2025, 15:44
Новые власти Сирии убили 340 гражданских за два дня - правозащитники
скриншот: видео с соцсетей

За дни более 300 гражданских лиц из меньшинства алавитов были убиты силами безопасности и их союзниками, поскольку власти столкнулись с боевиками, лояльными к бывшему правительству Башара Асада, сообщает сирийский мониторинговый центр.

Источник: AFP

Детали: Издание называет восстановление безопасности одной из самых сложных задач для новых сирийских властей, которые пришли к власти после того, как в декабре исламистские силы в результате наступления свергли Асада.

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Теперь они сталкиваются с самыми жесткими атаками от членов алавитского меньшинства клана Асада и начали масштабную контроперацию в средиземноморском очаге этой этнической группы.

Сирийские правозащитники сообщили в субботу, что "340 гражданских алавитов были убиты в прибрежных районах Сирии и горах Латакии силами безопасности и союзными группами" с тех пор.

СМИ пишет, что их убили "во время казней", совершенных силовиками или проправительственными бойцами, которые "сопровождались грабежом домов и имущества".

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Общее число жертв возросло до 553 человек, включая 93 членов сил безопасности нового правительства и 120 бойцов, которые поддерживали Асада.

Сирияубийство
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