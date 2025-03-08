Глава немецкой разведки: Если война закончится до 2030 года, РФ скорее станет угрозой для Европы

Руководитель немецкой разведки BND Бруно Каль считает вероятным, что Россия попытается проверить действенность статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности НАТО и предположил, что в случае остановки боевых действий в Украине в недалеком будущем этот риск станет больше.

Источник: Каль в интервью Deutsche Welle, пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Каль считает вероятным, что Россия захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

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"Мы очень надеемся, что так не произойдет... Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", – отметил глава разведывательной службы.

По его мнению, время и вероятность такой "проверки" напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.

Если война закончится раньше 2029-2030 года, отметил Каль, тогда Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы.

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Прямая речь: "Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется – против Европы".

Детали: По его словам, в России надеются, что будущие очертания мирового порядка будут похожими на те, что были в 90-х годах и российская "сфера влияния" расширится дальше на запад, а в самом желанном для них варианте США выведут свои войска из Европы.

Что предшествовало: 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит.

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