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Глава немецкой разведки: Если война закончится до 2030 года, РФ скорее станет угрозой для Европы

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 16:24
Глава немецкой разведки: Если война закончится до 2030 года, РФ скорее станет угрозой для Европы
Бруно Каль, фото picture alliance via Getty Images

Руководитель немецкой разведки BND Бруно Каль считает вероятным, что Россия попытается проверить действенность статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности НАТО и предположил, что в случае остановки боевых действий в Украине в недалеком будущем этот риск станет больше.

Источник: Каль в интервью Deutsche Welle, пишет "Европейская правда" со ссылкой на dpa

Детали: Каль считает вероятным, что Россия захочет испытать единство стран Запада и действенность ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех.

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"Мы очень надеемся, что так не произойдет... Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада", – отметил глава разведывательной службы.

По его мнению, время и вероятность такой "проверки" напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.

Если война закончится раньше 2029-2030 года, отметил Каль, тогда Россия сможет быстрее стать угрозой для Европы.

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Прямая речь: "Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагали до сих пор... Более раннее время завершения войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить энергию туда, куда им больше всего хочется – против Европы".

Детали: По его словам, в России надеются, что будущие очертания мирового порядка будут похожими на те, что были в 90-х годах и российская "сфера влияния" расширится дальше на запад, а в самом желанном для них варианте США выведут свои войска из Европы.

Что предшествовало: 4 марта немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Фридрихом Мерцом, договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры в кредит.

Все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об "историческом дне " для Бундесвера и Германии.

ГерманиявойнаРосcияНАТО
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