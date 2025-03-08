Россияне сбрасывают взрывчатку на жителей Херсонщины: двое погибших

В субботу в результате сбрасывания россиянами взрывчатки с дронов погибли двое жителей Херсонщины.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: В субботу утром Прокудин сообщал, что около 8:40 в Надднепрянском враг атаковал гражданский автомобиль, сбросив на него взрывчатку с БпЛА. Смертельные ранения получил 54-летний мужчина.

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Вечером председатель ОГА сообщил, что в Антоновке в результате атаки российского дрона погиб местный житель.

Прямая речь: "Около 17:30 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 74-летнего мужчину. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью".