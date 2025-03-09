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5 погибших и более 30 раненых в Донецкой и Херсонской областях за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 08:54
5 погибших и более 30 раненых в Донецкой и Херсонской областях за сутки
обстрелянная дружковка, фото: прокуратура

В Донецкой и Херсонской области россияне за 8 марта убили 5 человек, еще более 30 ранили.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Покровске и Северске.

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Еще 23 человека в области за сутки получили ранения. Из них 12 в Дружковке, 8 в Константиновке, 2 в Покровске и 1 в Подольском.

За то же время на Херсонщине из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 9 - получили ранения.

Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 18 частных домов.

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Донецкая областьХерсонская областьобстрел
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