5 погибших и более 30 раненых в Донецкой и Херсонской областях за сутки
Воскресенье, 9 марта 2025, 08:54
В Донецкой и Херсонской области россияне за 8 марта убили 5 человек, еще более 30 ранили.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: В частности, россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Покровске и Северске.
Реклама:
Еще 23 человека в области за сутки получили ранения. Из них 12 в Дружковке, 8 в Константиновке, 2 в Покровске и 1 в Подольском.
За то же время на Херсонщине из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 9 - получили ранения.
Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 18 частных домов.
РЕКЛАМА: