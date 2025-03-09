Силы ПВО за ночь сбили 73 из 119 российских беспилотников
Воскресенье, 9 марта 2025, 09:06
В ночь на 9 марта противник атаковал 119 ударными БпЛА, из которых 73 успешно были сбиты.
Источник: Воздушные силы
Детали: Еще 37 признали "локационно потерянными".
Реклама:
Местами запуска дронов были: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму.
Подтверждено сбитие беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.