Силы ПВО за ночь сбили 73 из 119 российских беспилотников

В ночь на 9 марта противник атаковал 119 ударными БпЛА, из которых 73 успешно были сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 37 признали "локационно потерянными".

Реклама:

Местами запуска дронов были: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму.

Подтверждено сбитие беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.