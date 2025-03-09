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Силы ПВО за ночь сбили 73 из 119 российских беспилотников

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 марта 2025, 09:06
Силы ПВО за ночь сбили 73 из 119 российских беспилотников
фото: ВС

В ночь на 9 марта противник атаковал 119 ударными БпЛА, из которых 73 успешно были сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Еще 37 признали "локационно потерянными".

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Местами запуска дронов были: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в Крыму.

Подтверждено сбитие беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

беспилотникиПВО
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