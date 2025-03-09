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Трамп о том, что Украина может не выжить без помощи США: Она может не выжить в любом случае

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 марта 2025, 17:57
Трамп о том, что Украина может не выжить без помощи США: Она может не выжить в любом случае
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп на замечание, что Украина может не выжить без американской помощи, заявил, что Украина "может не выжить в любом случае".

Источник: Трамп в интервью Fox News

Детали: Журналистка спросила Трампа, устраивает ли его то, что США прекратили помощь, и Украина может не выжить.

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Прямая речь: "Ну, она может не выжить в любом случае. Но вы знаете, что мы имеем некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Эта война не должна была произойти и она произошла. Теперь мы застряли в этом беспорядке".

Детали: Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский вернется и соглашение о редкоземельных минералах будет подписано, Трамп сказал: "Да, я думаю, что это произойдет".

Ведущая спросила, действительно ли Украина богата редкоземельными минералами, на что президент США сказал: "Да, я это проверил".

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Он также утверждает, что "был очень жестким с Россией – более жестким, чем кто-либо другой".

При этом позже Трамп отметил, что хорошо ладит с правителем РФ Владимиром Путиным.

Трамп также заявил, что Зеленский "забирал деньги" у США при Джо Байдене так же легко, "как конфеты у ребенка".

"Он умный парень и он жесткий парень. Он брал деньги у этой страны при Байдене, как конфеты у ребенка. Это было так легко, с таким же отношением. Я не думаю, что он благодарен", – сказал президент США.

Трамппомощь УкраинеСШАвойна
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