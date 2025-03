Рубио: Никто не угрожал отключить Украине Starlink, но без него она бы проиграла войну

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского заверил, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Источник: Рубио в соцсети Х, пишет "Европейская правда", Илон Маск в соцсети Х

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw

Реклама: