Рубио: Никто не угрожал отключить Украине Starlink, но без него она бы проиграла войну

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского заверил, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink".

Источник: Рубио в соцсети Х, пишет "Европейская правда", Илон Маск в соцсети Х

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw Реклама: March 9, 2025

Детали: Госсекретарь США назвал выдумками намеки Сикорского на ненадежность SpaceX миллиардера Илона Маска как поставщика услуг.

Рубио воспользовался случаем заявить, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно бы проиграла войну".

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Прямая речь Рубио: "Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей".

Детали: Вместе с тем, владелец Space X Илон Маск в комментарии к посту Сикорского написал: "Помолчи, маленький человек. Вы платите крошечную долю стоимости. И нет никакой замены Starlink".

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Что предшествовало: Сикорский ранее заявил, что Польша будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

Перед этим Маск заявил, что украинская линия фронта обвалится, если он отключит Starlink.

В Польше уже предупреждали, что возможное отключение доступа к сети Starlink для Украины со стороны миллиардера Илона Маска спровоцирует "большой международный кризис".

Между тем стало известно, что Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном перекрытии доступа к сети Starlink.