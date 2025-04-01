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ISW: США, Украина и Россия вряд ли согласуют условия прекращения огня в ближайшие три недели

Ольга ГлущенкоВторник, 1 апреля 2025, 03:36
ISW: США, Украина и Россия вряд ли согласуют условия прекращения огня в ближайшие три недели
иллюстративное фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Соединенные Штаты, Украина и Россия вряд ли смогут согласовать условия полного прекращения огня в течение ближайших трех недель.

Источник: ISW

Детали: Президент США Дональд Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.

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Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок для правителя России Владимира Путина, чтобы согласиться на прекращение огня, и заявил, что "это психологический дедлайн".

Трамп добавил, что "если буду считать, что (Россия – ред.) обманывает (Соединенные Штаты – ред.), я не буду этому рад".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время встречи с Трампом он предложил 20 апреля как потенциальный конечный срок для "полного прекращения" огня.

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Дословно из отчета: "Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций в качестве предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море".

Детали: Эксперты напоминают, что 25 марта Кремль заявил, что не будет выполнять согласованное прекращение огня в Черном море, пока Соединенные Штаты не снимут санкции с российского государственного сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" и других финансовых организаций, вовлеченных в международную торговлю продуктами питания и удобрениями, а издание Bloomberg 28 марта сообщило, что Россия требует от Европейского Союза восстановить подключение "Россельхозбанка" к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации Черноморского соглашения.

Специалисты отмечают, что таким образом Россия хочет выяснить, будут ли Соединенные Штаты отвечать ее требованиям и поощрять европейских партнеров поддержать ослабление санкций.

11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.

Аналитики добавляют, что украинские и американские официальные лица продолжали обсуждать условия этих перемирий в течение трех недель с 11 марта.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что условия прекращения огня еще не полностью нормированы.

Дословно из отчета: "Маловероятно, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель".

Ключевые выводы ISW за 31 марта:

  • Трамп заявил, что установил "психологический дедлайн" для Путина, когда Россия должна согласиться на соглашение о прекращении огня.
  • Российские официальные лица продолжают пытаться подорвать предложенное американо-украинское соглашение о полезных ископаемых, продвигая потенциальные американо-российские проекты по добыче редкоземельных металлов.
  • Кремль продолжает пытаться посеять раскол между Соединенными Штатами и Европой.
  • Европейские союзники Украины продолжают оказывать финансовую и военную помощь Украине.
  • Украинские войска продвинулись под Торецком. Российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях, а также вблизи Купянска, Курахово и Великой Новоселки.
  • Сообщается, что Россия пытается восстановить немного танков, которые остались на ее складах.

российско-украинская войнапереговорыперемирие
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