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Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня

Ирина БалачукВторник, 1 апреля 2025, 07:32
Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня
Фрегат "Дали", входящий в состав флотилии китайских ВМС НОАК во время учений 25 февраля 2025 года. Фото eng.chinamil.com.cn

Вооруженные силы Китая во вторник заявили, что начали совместные учения армии, флота и ракетных войск вокруг Тайваня, чтобы это стало "суровым предупреждением и мощным сдерживающим фактором против независимости Тайваня".

Источник: агентство Reuters со ссылкой на заявление Командования восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая

Дословно командование: "Основное внимание учений уделяется проверке боевой готовности на море и в воздухе, захвате всестороннего контроля, нанесении ударов по морским и наземным целям, а также установлению контроля над ключевыми районами и маршрутами".

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Детали: В видеороликах, сопровождающих объявление учений, президента Тайваня Лая Чинте назвали "паразитом".

В одном из роликов его изобразили его в виде мультипликационного жука, которого держат на палочках над горящим Тайванем.

В другом – в виде жука, который размножает паразитов по всему острову. "Паразит отравляет остров Тайвань. Паразит опустошает остров. Паразит стремится к окончательному уничтожению", – говорится в анимации.

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Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что такая риторика Китая не способствует миру и "показывает их провокационный характер". В комментарии журналистам он добавил, что НОАК должна сосредоточиться на решении своих проблем с коррупцией вместо того, чтобы разрушать мир и стабильность в регионе.

Министерство обороны Тайваня заявило во вторник, дало соответствующие поручения военным самолетам и кораблям, а также активировало наземные ракетные системы в ответ на действия Китая.

КитайТайвань
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