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Ночь без "Шахедов": впервые в 2025 году Россия не прибегла к массированной атаке дронов

Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 08:19
Ночь без Шахедов: впервые в 2025 году Россия не прибегла к массированной атаке дронов
иллюстративное фото Getty Images

Ночь на 1 апреля стала первой в 2025 году, когда Россия не применяла массированную атаку дронов-камикадзе.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Как свидетельствует статистика Воздушных сил ВСУ, враг впервые за долгое время не прибегнул к массированной атаке дронами.

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В то же время россияне не обошлись без ударов по Украине: в частности по данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, с вечера и до утра враг продолжал бить по Никополю. Были повреждены три частных дома, инфраструктура и админздание.

Предыстория:

  • 30 марта президент США Дональд Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, зол" на Владимира Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
  • Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

беспилотникиРосcияШахед
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