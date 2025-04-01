Ночь без "Шахедов": впервые в 2025 году Россия не прибегла к массированной атаке дронов

Ночь на 1 апреля стала первой в 2025 году, когда Россия не применяла массированную атаку дронов-камикадзе.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Как свидетельствует статистика Воздушных сил ВСУ, враг впервые за долгое время не прибегнул к массированной атаке дронами.

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В то же время россияне не обошлись без ударов по Украине: в частности по данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, с вечера и до утра враг продолжал бить по Никополю. Были повреждены три частных дома, инфраструктура и админздание.

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