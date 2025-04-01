За сутки на фронте произошло более 200 боестолкновений, больше всего на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отражали российские атаки по всей линии фронта, самая тяжелая ситуация была на Покровском и Лиманском направлениях; всего за сутки произошло 216 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8 утра 1 апреля

Дословно ГШ: "Вчера (31 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов, ударил 3 ракетами и сбросил 169 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 124 – из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2223 дрона-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска остановили 7 атак противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и неподалеку Загрызово, Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз. Пытались продвинуться вперед вблизи Надежды, Дибровы, Колодязев, в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.

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На Северском направлении захватчики 3 раза атаковали позиции украинских защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении россияне совершили 19 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 79 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Калиновое, Удачное, Зеленое, Шевченко, Котлино, Сергеевка, Новосергиевка, Новоалександровка, Успеновка, Серебряное, Котляровка, Богдановка, Андреевка, Алексеевка и в направлениях Троицкого и Орехового.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 12 атак россиян вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 10 атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля и Новополя.

На Ореховском направлении россияне 9 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки, Каменское и Новоданиловка.

На Приднепровском направлении агрессор проводил 1 наступательное действие, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области России подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 27 атак российских захватчиков.

"Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 36 управляемых бомб, а также совершил 266 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава и еще один другой важный объект российских захватчиков.