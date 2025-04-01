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Рубио посетит Брюссель: в НАТО будут говорить о длительном мире в Украине

Кристина Бондарева, Ирина БалачукВторник, 1 апреля 2025, 09:39
Рубио посетит Брюссель: в НАТО будут говорить о длительном мире в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из Facebook U.S. Department of State

Глава Государственного департамента США Марко Рубио поедет на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, где среди прочего будут говорить об обеспечении длительного мира в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс 

Детали: Брюс сообщила, что Рубио посетит Брюссель со 2 по 4 апреля.

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По ее словам, на заседании министров иностранных дел НАТО будут говорить о приоритетах безопасности НАТО, в том числе об увеличении инвестиций Альянса в оборону и обеспечении длительного мира в Украине.

Также стороны обсудят общую угрозу Китая для Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов и планы относительно саммита НАТО в Гааге этим летом.

Предыстория:

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  • Министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе впервые после возвращения Дональда Трампа к власти.
  • Встреча пройдет на фоне призывов Трампа к европейским союзникам повысить оборонные расходы до 5% от ВВП – это объем, который на свою оборону не выделяют сами США.
  • После возвращения Трампа в Белый дом среди союзников выросли беспокойства относительно возможного выхода США из НАТО.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.

СШАНАТОБельгия
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