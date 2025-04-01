В марте россияне удвоили обстрелы Харькова: за месяц ранены 99 человек

В марте количество обстрелов Харькова российскими оккупационными войсками выросло вдвое по сравнению с февралем.

Источник: городской голова Игорь Терехов в соцсетях

Прямая речь: "Количество обстрелов города в марте выросло вдвое по сравнению с февралем. Всего наш ситуационный центр зафиксировал 42 атаки и 172 воздушные тревоги – в среднем пять раз в сутки.

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Последние недели показали изменение тактики РФ. "Шахеды" залетают в воздушное пространство Харькова группами и наносят комбинированные удары по жилым кварталам, критической инфраструктуре, бизнес-объектам. А через 30-40 минут, когда на местах уже работают спасатели, медики, полиция, коммунальные службы, враг целится по ним во второй раз. Холодный и циничный расчет: больше жертв, больше разрушений, больше человеческого страха".

Детали: По данным мэра, за месяц в результате вражеских атак ранения получили 99 харьковчан, среди них 12 детей. Два человека погибли.

Прямая речь: "Знаю, враг не остановится и дальше будет искать новые способы террора. Но он не способен сломать наше единство и поддержку друг друга. Вместе мы обязательно выстоим, несмотря ни на что!".