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Путин заявил, что его "основным гостем" на 9 мая будет Си

Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 17:10
Путин заявил, что его основным гостем на 9 мая будет Си
фото: Getty Images

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что ждет в гости председателя Китая Си Цзиньпина на торжества по случаю Дня победы.

Источник: Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, чьи слова передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Хочу попросить вас передать дружеский привет председателю КНР, моему хорошему другу господину Си Цзиньпину. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй Мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией".

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Детали: Путин пообещал, что подготовит "хорошую и насыщенную" программу. "Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит председателя КНР. Он будет у нас основным гостем", - отметил глава Кремля.

Путин сообщил, что планирует обсудить с Си состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС.

"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения", - добавил российский лидер.

ПутинСи ЦзиньпинРосcияКитай
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