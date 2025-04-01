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Трамп посетит в мае Саудовскую Аравию - Белый дом

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 20:39
Трамп посетит в мае Саудовскую Аравию - Белый дом
фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что президент США Дональд Трамп в мае совершит визит в Саудовскую Аравию.

Источник: Левитт на брифинге 1 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Левитт, Трамп "отправится в Саудовскую Аравию в мае".

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Она добавила, что детали поездки, в том числе и конкретная дата, еще согласовываются и будут объявлены позже.

СМИ ранее писали, что Саудовская Аравия станет первой страной, куда президент США совершит свой зарубежный визит.

Между тем российская сторона рассматривает ее как одно из мест потенциальной встречи Трампа с Владимиром Путиным.

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Сам президент США накануне заявил, что, вероятно, "в ближайшее время" посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

ТрампСаудовская Аравия
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