Зеленский надеется на ужесточение санкций США против России за удары по энергообъектам

Президент Владимир Зеленский ожидает, что США вскоре ужесточат санкции против России из-за нарушения ею "энергетического перемирия".

Источник: как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 1 апреля вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок

Детали: По мнению Зеленского, в контексте договоренностей в Саудовской Аравии о прекращении ударов по энергообъектам "мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия".

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"Потому что я считаю, что русские нарушают то, что они пообещали Америке – по крайней мере то, что Америка сказала нам и публично. И мы очень надеемся, что президент Трамп – у него есть все соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону", – добавил он.

Глава государства отметил, что Украина на разных уровнях передает США информацию о нарушении Россией договоренностей не бить ракетами по энергетике, "и видим, что Америка начинает понемногу это понимать".

"Мы бы очень хотели, чтобы не было не только в общении между нашими сторонами. Мы бы очень хотели, чтобы были сильные шаги. Для нас слов мало – при всем уважении к нашим стратегическим партнерам. Для нас очень важны санкции", – подчеркнул Зеленский.

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На этой неделе президент США сказал, что "очень зол, зол" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине, и пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.