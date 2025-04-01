Зеленский анонсировал встречу военных из стран "коалиции решительных" 4 апреля

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу первую встречу стран, которые готовы разместить потенциальный миротворческий контингент на территории Украины.

Источник: Зеленский заявил журналистам во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Президент заявил, что в пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных команд тех стран, которые будут готовы разместить контингент в Украине.

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"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу (4 апреля, – Ред.), будет встреча наших военных команд нескольких стран, узкий круг стран. Тех, кто будет готов разместить контингент в том или ином виде", – сказал он.

Он отметил, что это будет "первая глубокая встреча".

"Были консультации, а это будет первая глубокая встреча. Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны", – подытожил украинский президент.

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Отметим, 28 марта Зеленский анонсировал встречу на уровне представителей генеральных штабов в Украине, посвященную будущему развертыванию военного контингента.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.