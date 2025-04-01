Зеленский: Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было

Президент Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о полезных ископаемых с США вопроса НАТО нет и не было.

Источник: Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве 1 апреля, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопрос НАТО в этом соглашении нет и не было".

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Детали: Глава государства уточнил, что над новым драфтом соглашения сейчас работают юристы с обеих сторон.

Ранее CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона якобы требует вступление в НАТО в обмен на то, что подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Что предшествовало:

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Ранее Трамп заявил, что Зеленский столкнется с "большими, большими проблемами", если откажется от соглашения с США по минералам.

"Мы договорились о соглашении о редкоземельных металлах. Сейчас он говорит: знаете, я хочу пересмотреть условия соглашения. Он хочет быть членом НАТО. Но он никогда не будет членом НАТО, он это понимает. Если он хочет пересмотреть соглашение, у него будут большие проблемы", – добавил президент США.