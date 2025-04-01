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На фронте с начала суток произошло 141 столкновение – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 1 апреля 2025, 23:14
На фронте с начала суток произошло 141 столкновение – Генштаб
фото со страницы генштаба ВСУ

С начала суток 1 апреля на фронте произошло 141 боевое столкновение, из них 45 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики сегодня нанесли 72 авиационных удара, применили 122 управляемые бомбы, привлекли 646 дронов-камикадзе и осуществили 3432 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении агрессор совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Нового, Мирного и Зеленой Долины.

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На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. В общем, с начала суток произошло 15 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении сегодня наши воины отбили десять атак противника в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки, Покровска.

На Новопавловском направлении враг совершил пять попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Привольного и в сторону Новополя. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Новоданиловки и Степного.

На Приднепровском направлении наши войска остановили три атаки противника.

На Курском направлении сегодня произошло 12 боестолкновений. В то же время, враг нанес 16 авиационных ударов, в общем сбросил 31 управляемую бомбу и совершил 186 артиллерийских обстрелов, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
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