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У Трампа заговорили о невозможности перемирия в Украине в ближайшие месяцы – Reuters

Ольга ГлущенкоСреда, 2 апреля 2025, 01:54
У Трампа заговорили о невозможности перемирия в Украине в ближайшие месяцы – Reuters
фото: Getty Images

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев, в связи с этим они разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

Источник: Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знающих этот вопрос

Детали: В публикации отмечают, что в начале своей второй каденции Трамп и его советники намеревались достичь полного прекращения огня в Украине до апреля или мая и заключить продолжительный мир в последующие месяцы.

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Однако, говорят американские чиновники, никакая из этих целей пока не кажется достижимой, что повышает риск затяжной войны и необходимость дополнительной поддержки военных операций Украины со стороны Запада.

Но ни одно соглашение не выглядит неизбежным, заявили официальные лица, повышая вероятность того, что трехлетняя война затянется и Украине понадобится больше поддержки Запада для ее военных операций.

Дословно Reuters: "Высокопоставленные чиновники США неделями жаловались в частном порядке на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по поводу полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочарованы Москвой".

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Детали: Издание добавляет, что после серии переговоров на выходных официальные лица в Белом доме и Государственном департаменте США признали, что российский правитель Владимир Путин активно противодействует попыткам Вашингтона достичь длительного мирного соглашения и обсудили экономическое и дипломатическое давление, чтобы подтолкнуть Россию к соглашению.

Дословно Reuters: "Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому правителю и верит, что лидер (РФ) предан миру, но в последние дни Белый дом настороженно относится к намерениям Путина, сообщили источники, хотя Трамп продолжает публично демонстрировать свою веру в то, что Путин хочет.

"Непонятно, какие конкретные планы может иметь администрация (Трампа – ред.) по давлению на Москву, но один высокопоставленный чиновник США сказал, что Белый дом продолжает рассматривать введение дополнительных тарифов и санкции, которые он может применить к России".

Детали: В публикации отмечают также, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью, опубликованном во вторник, что Москва не может принять предложения США по прекращению войны в их нынешнем виде, поскольку они не касаются вопросов, которые, по мнению Кремля, якобы стали причиной начала войны.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Трамп верит, что глава РФ Владимир Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня в Украине, но добавил, что он установил для РФ "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на это.

Предыстория:

  • В воскресенье Трамп сказал NBC News, что он "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.
  • Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.
  • Накануне президент Финляндии Александр Стубб, после встречи с Трампом во Флориде в субботу, предложил установить 20 апреля крайним сроком, чтобы Россия согласилась на прекращение боевых действий, прежде чем вводить новые меры давления на нее.
  • Также Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых, и предупредил его о "больших проблемах", если он это сделает.

российско-украинская войнаСШАперемирие
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